الأسهم الأمريكية تتحول للمنطقة الحمراء.. وداو جونز في طريقه لتسجيل خسائر للأسبوع  الثامن على التوالي

محت الأسهم الأمريكية مكاسبها اليوم الجمعة لتتجه للمنطقة الحمراء، في حين أدى البيع المتواصل إلى تسجيل خسائر لمؤشر داو جونز للأسبوع الثامن على التوالي.

ويتداول مؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض بنحو 0.9 ٪، في حين انخفض مؤشر داو جونز 264 نقطة والتي تعادل 0.5٪ ، مع فقد المؤشر مكاسب المسجلة مطلع التعاملات، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.9٪.

منذ مطلع الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز ​​بنسبة 3.7٪ وبذلك سوف يسجل خسائر للأسبوع الثامن على التوالي وهي أطول موجة هبوط متتالية منذ عام 1923، بحسب سي إن بي سي.