بـ 907.2 مليون دولار .. وزير الخزانة البريطاني وزوجته في قائمة صنداي تايمز للأثرياء 

دخل وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، وعقيلته أكشاتا مورتي، قائمة صنداي تايمز للأثرياء للمرة الأولى بثروتهما المشتركة التي تبلغ 730 مليون جنيه إسترليني ( 907.2 مليون دولار)، فيما يتراجع ترتيب المليارديرات الروس على القائمة العام الجاري.

ويأتي هذا بعدما تعرضت ماليات الثنائي لتدقيق مكثف في الشهور الأخيرة. وتبين الشهر الماضي أن مورتي تحمل وضع غير مقيم الذي يطبق فعليا على شخص ولد في الخارج ويقضي أغلب وقته في بريطانيا ولكن يظل يعتبر بلدا آخر هو مقر إقامته الدائم أو "موطنه".

وبحسب "الألمانية"، قدرت الجهات المعنية أن وضع غير مقيم الخاص بمورتي كان يمكن أن يوفر لها مدفوعات ضريبية بقيمة 20 مليون جنيه على الأرباح من أسهمها في شركة إنفوسيس، وهي شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات أسسها والدها.

ووافقت فيما بعد على دفع ضرائب أجنبية على دخلها في بريطانيا.

وتمت تبرئة ساحة سوناك من خرق القواعد الوزارية من جانب مستشار المعايير الخاص برئيس الوزراء بوريس جونسون بعد النظر في الشؤون الضريبية.

وكشفت قائمة صنداي تايمز للأثرياء اليوم، أن الثنائي جاءا في المرتبة الـ222 في القائمة بأموالهما المشتركة البالغة 730 مليون جنيه إسترليني مدفوعة بحصة مورتي البالغة 690 مليون جنيه في إنفوسيس.