الذهب يتجه لأول ارتفاع في 5 أسابيع مع تراجع قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1845.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1844.30 دولار للأوقية بحسب رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9 % هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 % إلى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4 % هذا الأسبوع.

