موسم جدة يطلق فعاليات "قرية الأنيمي" اليابانية بأطول مسيرة استعراضية

أطلق موسم جدة 2022 اليوم فعاليات "قرية الأنيمي" العالمية اليابانية الشهيرة في منطقة "سيتي ووك"؛ المشتملة على العديد من العروض اليابانية، والفعاليات الثقافية والحفلات الفنية؛ بحضور شخصيات يابانية والعديد من عشاق فعالية الأنيمي العالمية.

وشهدت فعاليات افتتاح الأنيمي اليابانية التي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام أطول مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية شارك فيها 50 عارضاً، وعروض موسيقية للأنيمي وحفلة غنائية للفنانة رشا رزق وساعة أوتاكو والعديد من الفعاليات اليابانية المشوقة التي تفاعل معها الزوار .

وهيأت إدارة الموسم "قرية الأنيمي" بسيتي ووك التي تعد الأولى من نوعها في العالم "قرية الأنيمي" بالعديد من الخدمات ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث استقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنيمي ومتاهة الأنيمي ومسرحيات الأنيمي العالمية.

وشارك 50 عارضاً في تقديم عروض الأنيمي اليابانية من الحاصلين على جوائز حول العالم في هذا الفن الاستعراضي الذي لاقى إعجاب الزوار، وتستمر العروض وسط أجواء حماسية مليئة بالمتعة، تتوزع على 9 أقسام ترفيهية متنوعة إضافة للمطاعم والمتاجر التي تعرض منتجات الأنيمي الشهيرة.

وخصصت إدارة موسم جدة ساعة للمواهب الشابة يومياً للمشاركة في الثقافة اليابانية والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، وذلك من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وتعد منطقة "ستي ووك" التي تحتضن "قرية الأنيمي" أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع الخيارات فيها وتعدد مواقع فعالياتها ومناسبتها لمختلف الأعمار من الجنسين.

