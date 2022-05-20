وطوال مشوار الفيحاء الذي تأسس في 1373 وتم تسجيله رسميا في 1386، حقق ثلاثة ألقاب، حيث سبق التتويج بكأس الملك، تتويجه بدوري الدرجة الثانية 2013، ومن ثم تتويجه بدوري الدرجة الأولى 2017، وتأهل لأول مرة في تاريخه لدوري عبداللطيف جميل موسم 2016 ـ 2017، كما تأهل إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2021/ 2022، بعد احتلاله وصافة الترتيب خلف الحزم.
خلال 70 عاما .. 3 ألقاب
حارس الفيحاء محتفلا بكأس الملك. تصوير: علي خمج ـ "الاقتصادية"
وطوال مشوار الفيحاء الذي تأسس في 1373 وتم تسجيله رسميا في 1386، حقق ثلاثة ألقاب، حيث سبق التتويج بكأس الملك، تتويجه بدوري الدرجة الثانية 2013، ومن ثم تتويجه بدوري الدرجة الأولى 2017، وتأهل لأول مرة في تاريخه لدوري عبداللطيف جميل موسم 2016 ـ 2017، كما تأهل إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2021/ 2022، بعد احتلاله وصافة الترتيب خلف الحزم.
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