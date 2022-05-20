خلال 70 عاما .. 3 ألقاب

بعد 70 عاما من تأسيسه، حقق فريق الفيحاء لكرة القدم أغلى لقب في تاريخه وتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بالفوز عليه 3 /1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".وطوال مشوار الفيحاء الذي تأسس في 1373 وتم تسجيله رسميا في 1386، حقق ثلاثة ألقاب، حيث سبق التتويج بكأس الملك، تتويجه بدوري الدرجة الثانية 2013، ومن ثم تتويجه بدوري الدرجة الأولى 2017، وتأهل لأول مرة في تاريخه لدوري عبداللطيف جميل موسم 2016 ـ 2017، كما تأهل إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2021/ 2022، بعد احتلاله وصافة الترتيب خلف الحزم.