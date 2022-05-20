استئناف السفر ينعش قطاع التجزئة .. قفزة في مبيعات الأمتعة والإنفاق في المطارات

مع استئناف مزيد من الناس للسفر والتخطيط لقضاء عطلات، يستفيد تجار التجزئة وشركات بيع المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك سلسلة متاجر الخصم الأمريكية "تارجت" وشركة مستحضرات التجميل "كوتي"، من قفزة في مبيعات الأمتعة وزيادة الإنفاق في المطارات.ووفقا لـ"رويترز"، شهدت متاجر الأسواق الحرة وصناع المنتجات المتعلقة بالسفر مثل الحقائب توقفا للمبيعات خلال إجراءات الإغلاق للحد من تفشي كوفيد - 19 في أنحاء العالم، لكن التجارة المتعلقة بالسفر بدأت تنتعش مجددا.وتوقعت شركة الطيران يونايتد إيرلاينز الشهر الماضي أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها. وقالت "تارجت كورب" قبل إعلان أرباحها الفصلية "إن مبيعات الأمتعة نمت 50 في المائة في الربع الأول من 2022".وقال بريان كورنيل المدير التنفيذي لشركة تارجت للصحافيين "نرى الآن زوارا، ربما اشتروا أجهزة تلفزيون العام الماضي، يبحثون هذا العام عن أمتعة لأنهم يستعدون للسفر للمرة الأولى".وأوضحت شركة سامسونايت إنترناشيونال، التي تصنع حقائب تومي وأمريكان توريستر، الأسبوع الماضي إن مبيعاتها الفصلية ارتفعت 75 في المائة عن العام السابق.وتتوافق حالات الشركات مع إشارات على حدوث تحول في استهلاك الأسر الأمريكية مرة أخرى نحو الخدمات، بعد عامين من الإنفاق الضخم على سلع كبيرة بينما كانوا محبوسين إلى حد كبير في المنازل.وأظهرت بيانات وزارة التجارة لآذار (مارس)، وهي الأحدث المتاحة، أن حصة إجمالي الإنفاق المخصص للترفيه والإقامة وتناول الطعام في الخارج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في حقبة الجائحة عند 10.33 في المائة، وهذه النسبة مرتفعة من 6 في المائة في وقت مبكر من الأزمة الصحية.كما يزيد مرور عدد أكبر من المسافرين عبر المطارات احتمالات بيع السلع المعروضة في المتاجر فيها كالعطور ومستحضرات التجميل والمشروبات.وشهدت أرقام السفر عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية زيادة 36.33 في المائة من الفترة نفسها 2021.وقالت سو نابي، المديرة التنفيذية لشركة كوتي في وقت سابق هذا الشهر "الناس يشترون العطور على مستوى العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، جميع المستويات أعلى من 2019/2020"، مضيفة أن "شركة التجميل العالمية تتوقع استمرار الزخم".وأوضحت شركتا إمبريال براندز وفيليب موريس إنترناشيونال للسجائر أنهما بدأتا تشهدان انتعاشا في المبيعات في الأسواق الحرة في المطارات حول العالم، بما في ذلك في أوروبا والشرق الأوسط.إلى ذلك، ارتفع الإنفاق على السفر في إيطاليا 329 في المائة، خلال آذار (مارس) الماضي ليصل إلى 1.8 مليار يورو "1.89 مليار دولار" مقارنة بالفترة نفسها مع العام الماضي، وبنسبة 327 في المائة مقارنة بـ2020.وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الإنفاق الأجنبي، يمثل 25 في المائة من ميزان الخدمات بالحساب الجاري، وبارتفاع 7.9 في المائة، مقارنة بـ2021 و8.7 في المائة، مقارنة بـ2020. ويمثل السفر 3 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات.وأعرب ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" عن تفاؤله بشأن تعافي قطاع الطيران العالمي، وإن كانت سياسة "صفر كوفيد"، التي تتبعها الصين تمنع التعافي الكامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي خلال مؤتمر حول الطيران في شانجي في سنغافورة "على الرغم من الرياح المعاكسة الواضحة مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط وزيادة التضخم، ما زلت متفائلا للغاية بشأن التعافي هذا العام وفي 2023".وأضاف "لسوء الحظ، ستتخلف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن هذا التعافي، حيث تواصل الصين سياستها المتمثلة في صفر كوفيد".