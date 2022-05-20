تقلبات الأسواق تتراجع بالأسهم المحلية 2.2 % .. المكررات لا تزال مرتفعة

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12484 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 12349 نقطة فاقدا 2.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12427 نقطة فاقدا 285 نقطة بنحو 2.2 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 440 مليون ريال لتصل إلى 8.5 مليار ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 191 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة بنحو 70 ألف صفقة لتصل إلى 466 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفع قطاعا "الرعاية الصحية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.5 في المائة. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 5.5 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.3 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 3.2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 28 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 750 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 97.30 ريال، يليه سهم "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 39.40 ريال، وحل ثالثا سهم "الغاز" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 47.05 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "التأمين العربية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 25.65 ريال، يليه سهم "بترو رابغ" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.90 ريال، وحل ثالثا سهم "عطاء" بنحو 7.1 في المائة ليغلق عند 53.30 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 989 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 481 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 426 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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