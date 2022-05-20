تقلبات الأسواق تتراجع بالأسهم المحلية 2.2 % .. المكررات لا تزال مرتفعة

تراجعت الأسهم السعودية 285 نقطة بنحو 2.2 في المائة لتغلق عند 12427 نقطة لتصل إلى أدنى مستوى في شهرين، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 39 نقطة بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 1728 نقطة. أشير في التحليل السابق إلى أن السوق أكثر قدرة على التماسك إلا أنها تراجعت بنحو أعلى على خلاف المتوقع، ويبدو أن معنويات المتعاملين تأثرت بتقلبات الأسواق العالمية. لم تختلف الأساسيات عما كانت عليه خلال الفترة الماضية، مكررات الربحية لا تزال مرتفعة عن متوسطها التاريخي إلا أنه أقل مما كانت عليه سابقا في وقت كانت تلقى فيه الرواج عند تلك التسعيرات. قد تتجه الأسواق العالمية خصوصا في الولايات المتحدة إلى التماسك والارتداد في جلسة اليوم، ما يوقف حالة قلق المتعاملين من حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى، ما يؤثر في أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات. لا تزال السوق تمتلك القدرة على التماسك خصوصا بعد المبالغة في البيع وتشكل مستويات 12340 نقطة منطقة دعم.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12484 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 12349 نقطة فاقدا 2.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12427 نقطة فاقدا 285 نقطة بنحو 2.2 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 440 مليون ريال لتصل إلى 8.5 مليار ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 191 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة بنحو 70 ألف صفقة لتصل إلى 466 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاعا "الرعاية الصحية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.5 في المائة. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 5.5 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.3 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 3.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 28 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 750 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 97.30 ريال، يليه سهم "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 39.40 ريال، وحل ثالثا سهم "الغاز" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 47.05 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "التأمين العربية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 25.65 ريال، يليه سهم "بترو رابغ" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.90 ريال، وحل ثالثا سهم "عطاء" بنحو 7.1 في المائة ليغلق عند 53.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 989 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 481 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 426 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية