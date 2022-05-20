القيود تثقل كاهل الشركات في هونج كونج .. ارتفاع معدل البطالة إلى 5.4 %

ارتفع معدل البطالة في هونج كونج إلى 5.4 في المائة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في نيسان (أبريل)، فيما تستمر قيود كوفيد - 19 في المدينة في إثقال كاهل الشركات وإبقاء الناس في المنازل.وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، كان معدل البطالة أسوأ من نسبة الـ5 في المائة، التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته الوكالة أخيرا. والنسبة هي الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2021، عندما وصلت البطالة أيضا إلى 5.4 في المائة.وذكرت إدارة التعداد والإحصاء في تقرير أمس، أن معدل نقص فرص العمل ارتفع إلى 3.8 في المائة من 3.1 في المائة.إلى ذلك، طلبت شركة طيران هونج كونج المحدودة من الطيارين الحصول على إجازة تمتد لأشهر، بأجور منخفضة بحدة.يأتي ذلك في الوقت الذي تتسبب فيه عمليات الإغلاق المفروضة بغرض مكافحة تفشي كوفيد - 19 في الصين، في تعقيد سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الطلب على الشحن الجوي الذي يعد بمنزلة المصدر الرئيس للدخل بالنسبة إلى شركة الطيران أثناء فترة تفشي جائحة كورونا.وتدعو شركة الطيران المتعثرة المتطوعين إلى بدء إجازة بداية من حزيران (يونيو) حتى نهاية العام، بحسب ما ورد في مذكرة اطلعت "بلومبيرج" عليها. وأشارت إلى وجود حالة محلية وعالمية للجائحة لا يمكن التنبؤ بها. في الوقت نفسه، تسعى شركة طيران هونج كونج إلى إعادة عدد من الطائرات ذات البدن الضيق من طراز "إيه 320" والموظفين، لتلبية بعض الطلبات على رحلات الركاب، بحسب ما ورد في المذكرة.وجاء رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة في توقيت سيئ بالنسبة إلى هونج كونج، التي يتعين عليها القيام بالشيء نفسه بسبب ارتباط عملتها بالدولار، رغم تدهور اقتصادها.وترتبط العملة المحلية في هونج هونج بالدولار منذ 1983، وهو أمر ساعد المدينة على مواجهة صعوبات اقتصادية مثل أزمة 1997 المالية في آسيا، كما منحها الأمر وضعا مميزا كمركز مالي عالمي. لكن ذلك يعني أيضا أن هونج كونج لا تملك خيارات كثيرة سوى أن تتبع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة برفع معدلات الفائدة بشكل يعد الأكبر منذ 22 عاما.