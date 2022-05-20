سريلانكا العاجزة عن تسديد ديونها تجرم استحواذ المواطنين على الدولار

أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا أمس، أن بلاده لن تتمكن من البدء في تسديد ديونها قبل ستة أشهر، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال ناندلال ويراسينجه، حاكم المصرف المركزي، إنه لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار.

وأضاف "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريبا موقفنا واضح جدا، لن نتمكن من الدفع قبل أن يتمكنوا من إعادة هيكلة الديون".

وبهدف تحسين السيولة بالدولار في المصارف التجارية، جرم المصرف المركزي أمس، استحواذ السريلانكيين على الدولار لأكثر من أسبوعين.

وكانت القوانين الحالية تسمح للسريلانكيين بالاستحواذ على 15 ألف دولار كحد أقصى خلال ثلاثة أشهر قبل أن يتوجب عليهم إيداعها في مصرف أو تحويلها، وفق سعر الصرف الرسمي.

أما بعد أسبوعين، فلن يتمكنوا إلا من تملك عشرة آلاف دولار كحد أقصى ولمدة أقصاها 14 يوما، بحسب ويراسينجه.

ولفت ويراسينجه إلى أن أعمال العنف في الشوارع، مثل تلك التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص الأسبوع الماضي، إضافة إلى عجز الحكومة عن تسمية وزير مالية، قد تؤخر المفاوضات مع الدائنين مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد، قال ويراسينجه إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة لا تزال جارية، لكن الاتفاق النهائي يتطلب موافقة وزير المالية، الذي لم تسمه الدولة بعد.

ويحاول رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسنجه، منذ تسميته الخميس قبل الماضي، تشكيل حكومة وحدة، ولكن أربعة وزراء فقط وجميعهم من حزب رودو جانا بيرامونا وهو حزب الرئيس جوتابايا راجاباكسا، أدوا اليمين.

وطلب ويكريميسنجه أمس من موظفي القطاع العام عدم الذهاب إلى العمل الجمعة، وأخذ عطلة طويلة في نهاية الأسبوع بسبب الشح الكبير في الوقود، الذي يشل البلد الذي يضم 22 مليون نسمة.

وتعجز سريلانكا عن تمويل وارداتها ويعاني سكانها منذ أشهر شحا في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي والتضخم القياسي، وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس الحكومية.