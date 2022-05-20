موسكو: إجراءات الغرب غير المدروسة سبب أزمة الغذاء .. جهزنا لتداعياتها منذ 2021

أكد الكرملين أن روسيا كانت مستعدة منذ نهاية 2021 للأزمة الغذائية التي ضربت العالم مع بداية التدخل العسكري في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.ولفت ماكسيم أوريشكين، مستشار الكرملين، خلال مؤتمر للشباب في موسكو أمس، إلى أن السبب الرئيس للجوع الذي سيصيب العالم هذا العام هو الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا بذلك إلى العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا وقوضت قدرات موسكو على تصدير الأسمدة والقمح.ونقلت عنه الوكالات الروسية قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حضر البلاد لتداعيات أزمة غذائية عالمية محتملة منذ نهاية 2021 أي قبل بداية الحرب، ونفت موسكو أنها كانت تحضر له قبل ذلك، في وقت كان الخوف من نشوب نزاع تسبب في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.وأضاف أوريكسين "كان فلاديمير بوتين قد فهم أن هذه المسائل الغذائية قد تطول روسيا، لذلك، بدأنا منذ نهاية العام الماضي بتحضير روسيا بشكل فعال لمواجهة الجوع في العالم".وأفاد "كانت روسيا في حينها تواجه ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وفرضت قيودا وضرائب على صادرات الحبوب والزيوت والأسمدة، وهذا يجعلنا قادرين على أن نثق بأنفسنا اليوم".وتعد موسكو أن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب تدخلها في أوكرانيا هي سبب الأزمة الغذائية، وليس الحرب في ذاتها مع أحد أهم مصدري القمح في العالم.ويعقد وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع اجتماعات منذ أمس، في ألمانيا لدرس كل التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا مع برنامج مثقل يشمل دعما ماليا لكييف ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومساندة الدول الضعيفة.إلا أن الموضوع الأهم لوزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي ألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان، كندا، فرنسا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، هو إنجاز جولة محادثات جديدة لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن.وقال كريستيان ليندنر، وزير المال الألماني، الذي ترأس بلاده مجموعة السبع خلال العام الحالي "أنا متفائل بأننا سنتمكن في مجموعة السبع من جمع الأموال التي ستسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة".وتحدث عن حاجات تزيد على عشرة مليارات يورو، ومن أجل المحافظة على دوران عجلة الاقتصاد الأوكراني، تقدر كييف حاجاتها بنحو خمسة مليارات دولار في الشهر.ومن أصل 40 مليار دولار إضافية طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، سيذهب نحو 7.5 مليارات لدعم الميزانية الأوكرانية على ما أفادت مصادر وزارية في مجموعة السبع.وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، لدى وصولها إلى كونيجزفنتر في ضواحي بون في غرب ألمانيا حيث يعقد الاجتماع "سأطلب من نظرائي الانضمام إلينا لزيادة دعمنا المالي لأوكرانيا. أوكرانيا (..) بحاجة إلى مساعدتنا وهم بحاجة إليها الآن". والأربعاء عرضت المفوضية الأوروبية "مساعدة مالية استثنائية جديدة" لأوكرانيا للسنة الراهنة بقيمة "تصل إلى تسعة مليارات يورو".وستكون طبيعة المساعدة على شكل قروض ومساعدات مباشرة ضمن حزمة الدعم الجديدة، في صلب محادثات مجموعة السبع. وفيما تستمر الحرب على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية ثمة نقاشات دائرة حول المساعدات لإعادة بناء هذا البلد.وشددت يلين على أن المناقشات "لا تزال في بداياتها" لكن تطرح خطط تمويل مثل استخدام أصول روسيا المجمدة في إطار العقوبات الغربية. وفيما عدت ألمانيا هذا الاحتمال "معقولا من الناحية السياسية"، شددت على غرار فرنسا أن ثمة معوقات قانونية كثيرة على هذا الصعيد.في سياق متصل، شددت بريطانيا العقوبات ضد شركات طيران روسية، حيث منعتها من بيع مدارج هبوط في المطارات البريطانية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني "62 مليون دولار".ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، ستضر أحدث عقوبات تستهدف كبح تدفق النقد إلى الاقتصاد الروسي بالخطوط الجوية الروسية "ايروفلوت" وشركتي "يورال" و"روسيا آيرلاينز".وقالت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، "كل عقوبة اقتصادية تؤكد رسالتنا الواضحة إلى بوتين - لن نتوقف حتى تنتصر أوكرانيا".وكانت بريطانيا فرضت حظرا على الخطوط الجوية الروسية بالفعل نتيجة لتدخلها في أوكرانيا. وسيتم الآن أيضا منعها من بيع مدارج الهبوط التي تملكها ولا يمكنها استخدامها.وقالت تروس، "طالما يواصل بوتين اعتدائه البربري على أوكرانيا، سنواصل استهداف الاقتصاد الروسي".من ناحيته قال جرانت شابس، وزير النقل، "المملكة المتحدة هي واحدة من أوائل الدول التي تفرض عقوبات على بوتين وحلفائه، لقد حظرنا دخول سفنهم وطائراتهم، لحرمانهم من الاستفادة من التبادل التجاري والتجارة الدولية".كما قال، "اليوم، تبني الحكومة البريطانية على الخطوة القوية التي اتخذناها بالفعل ضد الخطوط الجوية الروسية آيروفلوت، إضافة إلى روسيا آيرلاينز ويورال".