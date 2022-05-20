ولي العهد يتوج فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، توج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فريق الفيحاء لكرة القدم بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على الهلال 3 /1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 أمس، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

وتسلم الفيحاء الكأس والميداليات الذهبية وضمن جائزة البطل المقدرة بعشرة ملايين ريال، فيما نال الهلال الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل في آخر ثواني الشوط الأول عن طريق اللاعب سالم الدوسري بتسديدة قوية، مستفيدا من تمريرة سلمان الفرج على رأس خط الـ18 (49)، وتمكن البرازيلي رامون لوبيز مهاجم الفيحاء بعد خمس دقائق فقط من دخوله بديلا لعبدالرحمن السفري من إدراك هدف التعادل بتسديدة أيضا من داخل خط الستة (66).

احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الإضافيين، التي ابتسمت لصالح الفيحاء، بعد أن سجل ثلاثة أهداف ترجيحية عن طريق لوبيز، علي الزقعان، واليوناني باناجيوتيس تاختيدس، بينما أضاع له ريكاردو ريلر وحسين الشويش، وفي المقابل لم يسجل الهلال سوى هدف وحيد بوساطة مصعب الجوير، فيما أضاع له النيجيري أوديون إيجالو، سلمان الفرج، وعبدالله الحمدان.