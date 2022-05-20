تراجع الدولار وانخفاض الأصول الخطرة يعيد إحياء الطلب على الذهب

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى خلال تعاملات أمس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامنا مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1829.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1827.70 دولار.

ووفقا لـ"رويترز"، انخفض الدولار 0.3 في المائة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية أمس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفعت بنحو 2 في المائة منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما.

من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة لتصل إلى 21.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1979.38 دولار.

إلى ذلك، انتعش اليورو بعض الشيء بعد أن استوعب المستثمرون احتمال أن يشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية بقوة في الأجل القريب في حين التقط الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، أنفاسه بعدما حقق مكاسب كبيرة في الجلسات السابقة.

وتتوقع أسواق المال حاليا رفعا قدره 106 نقاط أساس قد ينفذه البنك المركزي الأوروبي بعد أن كانت تتوقع رفعا قدره 95 نقطة أساس الثلاثاء قبل أن يصرح كلاس نوت المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي بأن رفع الفائدة 50 نقطة أساس أمر وارد في تموز (يوليو).

وما زالت أسواق المال الأمريكية تحاول استيعاب رفع متوقع لأسعار الفائدة قدره 200 نقطة أساس بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2022.

والإقبال على المخاطر هش في أسواق الصرف مع تراجع أسعار الأسهم الأمريكية بشدة وسط عمليات بيع مع قلق المستثمرين من ارتفاع التضخم العالمي وآثار الحرب الأوكرانية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.03 في المائة إلى 103.77 بعد أن قفز بنسبة 0.55 في المائة أمس الأول، وارتفع سعر اليورو 0.2 في المائة إلى 1.048 دولار.

ويتأرجح الين، الذي تراجع بشدة أمام الدولار في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة، ونزل سعره 0.2 إلى 128.5 ين للدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة نزل سعر بيتكوين 0.1 في المائة إلى 29232 دولارا وهبط سعر إيثر نحو 2.5 في المائة إلى ما دون الألفي دولار.