سيتي جروب : 300 مليون دولار تخسرها روسيا يوميا في حربها مع أوكرانيا

أفاد تحليل لـ "سيتي جروب" الأمريكية للخدمات المالية، بأن حرب أوكرانيا، تكلف روسيا من 250 إلى 300 مليون دولار يوميا.

ونقلت "بلومبيرج"، عن إيفان تخاكاروف المحلل في المجموعة قوله، "التكاليف الإضافية التي تكبدتها روسيا بسبب العمليات العسكرية، بلغت 594 مليار روبل (9.6 مليار دولار)، مضيفا "بالرغم من ارتفاع الإنفاق الدفاعي خلال الشهرين الماضيين، فإن الزيادة حتى الآن معتدلة مقارنة بالتاريخ الحديث".

وبلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا، من يناير إلى أبريل 2022، نحو 1679.8 مليار روبل، مقارنة بنحو 1085.5 مليار روبل سنويا خلال الفترة نفسها من 2019 إلى 2021، ووصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى 18.4 % من إجمالي الإنفاق الاتحادي حتى الآن هذا العام، مقابل 16.1 % في 2021.