الأسهم الأوروبية تتراجع 1.7% متأثرة بشركات التجزئة "وول ستريت"

هبطت الأسهم الأوروبية 1.7 في المائة اليوم بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت إذ ألقت النتائج الضعيفة لشركات مبيعات التجزئة الضوء على أثر ارتفاع التضخم على أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأمريكية، بنسبة 2.4 في المائة وكانت أكبر خاسر على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وواصل المؤشر تراجعه بعد انخفاضه بنسبة واحد في المائة أمس الأربعاء.

وكان تراجع الأسهم واسع النطاق فهبطت أغلب المؤشرات الفرعية.

وحذرت شركات أوروبية للبيع بالتجزئة مثل تيسكو وسينسبري الشهر الماضي من تضرر أرباحها في العام بكامله من ارتفاع الأسعار، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت أسهم نستله وتيسكو ويونيليفر بين 2.7 في المائة و4.5 في المائة اليوم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنحو 12 في المائة منذ بداية العام بعدما ارتفعت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.