اليورو ينتعش والتركيز على سياسة المركزي الأوروبي لرفع الفائدة

انتعش اليورو بعض الشيء اليوم بعد أن استوعب المستثمرون احتمال أن يشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية بقوة في الأجل القريب في حين التقط الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أنفاسه بعدما حقق مكاسب كبيرة في الجلسات السابقة.

وتتوقع أسواق المال حاليا رفعا قدرة 106 نقاط أساس قد ينفذه البنك المركزي الأوروبي بعد أن كانت تتوقع رفعا قدره 95 نقطة أساس يوم الثلاثاء قبل أن يصرح كلاس نوت المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي بأن رفع الفائدة 50 نقطة أساس أمر وارد في يوليو بحسب رويترز.

وما زالت أسواق المال الأمريكية تحاول استيعاب رفع متوقع لأسعار الفائدة قدره 200 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2022.

والإقبال على المخاطر هش في أسواق الصرف مع تراجع أسعار الأسهم الأمريكية بشدة وسط عمليات بيع مع قلق المستثمرين من ارتفاع التضخم العالمي وآثار الحرب الأوكرانية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.03 % إلى 103.77 بعد أن قفز بنسبة 0.55 % أمس الأربعاء. وارتفع سعر اليورو 0.2 % إلى 1.048 دولار.

