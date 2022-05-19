الأسهم السعودية تبتعد عن أدنى مستوياتها في شهرين .. وسيولة السوق تتراجع إلى 8.9 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتبتعد عن أدنى مستوياتها في شهرين وتغلق عند 12713 نقطة رابحة 23 نقطة بنحو 0.19 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.3 في المائة، ليغلق عند 1767 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير في التحليل السابق إلى عودة نشاط المشترين، وأصبحت السوق أكثر قدرة على التماسك، حيث إذا استمر نشاط الشراء سيتراجع قلق المتعاملين من عودة السوق للتراجع، ما يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق لتعويض الانخفاض. وتراجع قطاع المصارف خلال الفترة الماضية سيضعها في موقع أكثر جذبا للسيولة، ما يجعلها قادرة على إحداث التماسك والارتداد، وكذلك القطاع البتروكيماوي.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12750 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 12919 نقطة رابحا 1.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12713 نقطة رابحا 23 نقطة بنحو 0.19 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 988 مليون ريال لتصل إلى 8.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 190 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 56 ألف صفقة لتصل إلى 396 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2.7 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 5 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2.9 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 690 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "البحر الأحمر" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 17.16 ريال، يليه سهم "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 35.85 ريال، وحل ثالثا سهم "صادرات" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 88.50 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "شاكر" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 22.36 ريال، يليه سهم "كهرباء السعودية" بنحو 7.8 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال، وحل ثالثا سهم "التأمين العربية" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 28.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة 630 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 560 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية