"نمو" تضيف 144 نقطة بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 22832 نقطة رابحة 144 نقطة بنحو 0.6 في المائة، وتراجعت قيمة التداول 9.6 في المائة بنحو 2.3 مليون ريال لتصل إلى 21 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 6.7 ألف سهم لتصل إلى 377 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 155 صفقة لتصل إلى 1.2 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "مياه الجوف" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 81 ريالا، يليه "ألف ميم ياء" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 54 ريالا، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 85.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "آيكتك" بنحو 2.8 في المائة لتغلق عند 140 ريالا، يليه "جروب فايف" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 30.80 ريال، وحل ثالثا "طبية" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 61.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 5.6 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بقيمة مليوني ريال.