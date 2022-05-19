"نمو" تضيف 144 نقطة بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "مياه الجوف" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 81 ريالا، يليه "ألف ميم ياء" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 54 ريالا، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 85.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "آيكتك" بنحو 2.8 في المائة لتغلق عند 140 ريالا، يليه "جروب فايف" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 30.80 ريال، وحل ثالثا "طبية" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 61.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 5.6 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بقيمة مليوني ريال.
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