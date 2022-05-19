مخزونات الخام الأمريكية تهبط إلى 420.8 مليون برميل

هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، إلى 420.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 أيار (مايو).وارتفع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام بمقدار 239 ألف برميل يوميا مع صعود معدلات تشغيل المصافي 1.8 نقطة مئوية.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت بمقدار 4.8 مليون برميل إلى 220.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 105.3 مليون برميل مقابل توقعات بأن تبقى دون تغيير.وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بواقع 342 ألف برميل يوميا إلى 3.05 مليون برميل يوميا.