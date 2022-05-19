منتجون روس يتوسعون في حجز الناقلات لنقل الخام للمشترين في آسيا

بدأ منتجو النفط في روسيا حجز عدد متزايد من الناقلات المملوكة لشركة ناقلات حكومية، ما يعزز الطلب على أسطول لم يعد محل إقبال دولي بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.وقامت شركتا روسنفت وغازبروم نفط الحكوميتان بحجز عدد كبير من الناقلات المملوكة لشركة "سوفكوم فلوت" خلال الأسابيع القليلة الماضية لنقل الخام من أنحاء روسيا وتسليمه إلى المشترين في آسيا.وتمتلك "سوفكوم فلوت" أكبر أسطول في العالم من ناقلات النفط متوسطة الحجم، إلا أن قسما كبيرا منها توقف عن العمل بعد اندلاع الحرب، بعدما توقفت بعض شركات التأمين الدولية عن تغطية السفن.وعلقت "بلومبيرج"، بأنه إذا ما نجحت روسيا في استخدام مزيد من السفن للشحن، فإن هذا سيساعد على إيصال النفط الخام إلى المشترين. وأضافت أن "استئجار السفن مباشرة يعد خروجا عن المألوف بالنسبة إلى المنتجين الروس".إلى ذلك، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إن اقتراحا أمريكيا بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع مزيد أو البحث عن موردين بديلين". وكانت جانيت يلين قد قالت الثلاثاء "إن الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي والحظر التدريجي للنفط الذي يحاول تنفيذه لتقليص عائدات الطاقة الروسية".وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية للصحافيين "إن مسألة الرسوم ستطرح في اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع هذا الأسبوع، باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لامتصاص إيرادات النفط من موسكو مع تحقيق نتائج أسرع".وتوقف تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية الثلاثاء بعد يومين من التراجع، في أعقاب إشارات من الاتحاد الأوروبي إلى أن سداد قيمة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل يمكن أن يمثل انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب الحرب.وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للتعاملات الأوروبية 1.4 في المائة إلى 94.18 يورو لكل ميجاواط، بعد تذبذب بين ارتفاع كبير وتراجع كبير في وقت سابق من اليوم.كما ارتفع سعر الغاز البريطاني 7.5 في المائة، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت إشارات متضاربة من جانب المفوضية الأوروبية بشأن تعامل الشركات الأوروبية مع إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، حيث تطلب روسيا سداد قيمة مبيعاتها من الغاز لأوروبا بالروبل الروسي من خلال آلية تسمح بتحويل الروبل إلى اليورو أو الدولار، رغم العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام المالي والمصرفي في روسيا.