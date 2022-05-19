الهند ترجئ خصخصة شركة بهارات بتروليوم لتكرير النفط

قررت الحكومة الهندية إرجاء مشروع خصخصة شركة بهارات بتروليوم لتكرير النفط، المملوكة للدولة، بعد تراجع معظم أصحاب عروض الشراء، بحسب مسؤول هندي. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، أن قرار السلطات في الهند جاء بعد توقعات باستحواذ مشتر واحد محتمل على حصة الحكومة في الشركة القابضة، التي تصل إلى 53 في المائة.وقال المسؤول للصحافيين إن الهند فضلت عدم المضي قدما في الخطة مع وجود عرض استحواذ وحيد. وجذبت خطة بيع حصة الحكومة في "بهارات بتروليوم"، التي كان من شأنها أن تصبح أكبر عرض خصخصة في البلاد، ثلاثة عروض، من مجموعة فيدانتا الهندية، وأبولو جلوبا مانجمنت إنكوربوريشن، و آي سكوارد كابيتال انفستورز.وكان الملياردير أنيل أجاراوال، مؤسس فيدانتا، يريد إنفاق 12 مليار دولار للاستحواذ على "بهارات بتروليوم"، في حين تم سحب العرضين الآخرين بسبب التقلبات في أسعار النفط وحالة الغموض التي اكتنفت عملات تسعير الوقود محليا.