بنك ويلز فارجو يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود معتدل في نهاية العام

قال معهد ويلز فارجو للاستثمار اليوم إنه عدًل توقعاته الاقتصادية بما يجعل من ركود معتدل في الولايات المتحدة السيناريو الأساسي المتوقع في نهاية 2022 وأوائل 2023 استنادا إلى بيانات اقتصادية.

وخفضت وحدة البحوث ببنك ويلز فارجو أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حتى نهاية 2022 إلى 1.5 في المائة من 2.2 في المائة وقلصت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2023 إلى انكماش قدره 0.5 في المائة من نمو 0.4 في المائة، بحسب "رويترز" .

وأبقت على تقديرها لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للعام 2022 بدون تغيير عند 7.7 في المائة.