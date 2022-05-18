نمو الاقتصاد الروسي تباطأ إلى 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول

قالت هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) اليوم الأربعاء إن اقتصاد روسيا نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 بعد صعوده خمسة في المائة في الربع السابق.

ومن المتوقع أن الربع الأول كان الأخير الذي شهد نموا قويا قبل أن يتضرر الاقتصاد الروسي بشدة من عقوبات شاملة فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب إرسالها عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير ، بحسب "رويترز" .

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية هذ الأسبوع إنها تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8 في المائة في 2022 .