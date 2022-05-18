يلين: الولايات المتحدة ملتزمة بسعر صرف تحدده السوق

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء، ردا على أسئلة بشأن صعود الدولار مؤخرا، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسعر صرف تحدده السوق.

وأبلغت يلين الصحفيين قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الغنية السبع الكبرى في بون بألمانيا، أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة هما عاملان في مصلحة الدولار، لكن "النظام الأفضل" هو أن يكون هناك سعر صرف تحدده السوق، بحسب "رويترز".

وأضافت قائلة "الدولار ملاذ عالمي آمن. ونميل إلى نشهد تدفقات لرؤوس الأموال من الطبيعي أن تدفع الدولار للصعود في الأوقات التي تزيد فيها الشكوك الاقتصادية... وعليه فأنا أعتقد أن ارتفاع الدولار هو شيء يمكن تفهمه."، وإن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين يبدو أنها تعطل تدفق البضائع وتعرقل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يشكل مصدرا للقلق.

وأبلغت يلين الصحفيين، قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الغنية السبع الكبرى في بون بألمانيا، أن الصين يبدو أيضا أنها تعاني تباطؤا في النمو.

ومن ناحية أخرى، قالت يلين إنه يبدو أن بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على الواردات تسببت في إلحاق المزيد من الضرر بالمستهلكين الأمريكيين، مضيفة أن إدارة بايدن تجري مناقشات حول خفض بعض تلك الرسوم لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.