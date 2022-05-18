"تاسي" يرتفع 150 نقطة مع ارتداد أسهم البنوك

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بنحو 1.3 في المائة والتي تعادل 166 نقطة ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 12850 نقطة.

وياتي أرتفاع المؤشر العام، مع ارتداد أسهم البنوك المرتفعة 2.5 في المائة بقيادة سهم مصرف الراجحي المرتفع 2.5 في المائة.

في المقابل، هبط سهم "كهرباء السعودية 6.2 في المائة، مسجلا أدنى مستوى يناير الماضي، حيث تأثر السهم بإعلان الشركة عن أرباح الربع الأول.

وحقتت الشركة أرباح الشركة للربع الأول، والتي بلغت 1.5 مليار ريال بانخفاض 10.2% عن الربع المماثل من 2021، وذلك قبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 1.88 مليار ريال.

و كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 120 شركة باللون الأخضر، و 76 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 16 شركة على ثبات.