«أداء»: قفزات سعودية متسارعة لقطاعي الاتصالات والمعلومات في المؤشرات الدولية

رصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" القفزات المتسارعة في عدد من المؤشرات الدولية في قطاعي الاتصالات ومجتمع المعلومات، التي تبرز جهود المملكة في تطوير هذين المجالين الحيويين بدعم ملموس من القيادة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تتقدم المملكة في عدد من المؤشرات الفرعية التي تندرج تحت مؤشر التنافسية الرقمية العالمية، الذي يقيس قدرة وجاهزية اقتصاد 64 دولة على اعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية بصفتها محركا رئيسا للتحول الاقتصادي في الأعمال التجارية والحكومة والمجتمع كله، معتمدا على محاور القياس الرئيسة الثلاثة: المعرفة، والتكنولوجيا، والاستعداد المستقبلي.وحققت المملكة في مؤشر المواهب في قياس الخبرة الدولية المرتبة الـتاسعة دوليا، ووصلت في قياس المهارات الرقمية التكنولوجية المرتبة 17 دوليا، وحلت المملكة في المرتبة السادسة في مؤشر الإنفاق الحكومي على التعليم، كما وصلت في مؤشر الاستثمار في الاتصالات للمرتبة السابعة دوليا، بينما تقدمت للمرتبة 11 في مؤشر الإطار التكنولوجي لمستخدمي الإنترنت.كما حققت في مؤشر الاستعداد المستقبلي لتكامل تكنولوجيا المعلومات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص المرتبة 18 دوليا، وتواصل المملكة تقدمها محققة المركز الثاني في الأمن السيبراني من بين 194 دولة، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات.ويهدف قياس مؤشر التنافسية الرقمية العالمية إلى تبني واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تؤدي إلى التحول في قرارات الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.وشهدت المملكة تقدما وصل إلى تسعة مراتب في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من بين 193 دولة، محتلة المرتبة 43 عالميا، ما أسهم في رفع تصنيف المملكة من الدول ذات الدرجة العالية إلى ذات الدرجة العالية جدا. واشتمل هذا المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية التي شهدت تقدما كبيرا، حيث تقدمت المملكة في مؤشر رأس المال البشري بـ15 مرتبة حاصلة على المرتبة 35 دوليا بين 193 دولة في 2020.وقفزت المملكة 40 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الذي يقيس عدد مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة ومشتركي النطاق العريض، وبذلك نالت المرتبة 27 عالميا على 193 دولة في 2020.ويستمر مركز "أداء" في رصد ومتابعة المؤشرات الدولية عبر منصة الأداء الدولي التي تسهم في تمكين صانعي القرار من تطوير أداء الأجهزة العامة والمنافسة العالمية، ويحرص المركز على التعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم لها في تحليل أداء المؤشرات لضمان استمرارية تقدم المملكة.