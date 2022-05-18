ارتفاع أسعار الغذاء يثقل سلال التضخم في الأسواق الناشئة

كما هو الحال بالنسبة للملايين في الدول النامية والأسواق الناشئة في أنحاء العالم، تحول تسوق الأطعمة الأساسية من ضرورة إلى رفاهية للتركي سلجوق جيميتشي.بحسب "رويترز"، يقول الرجل، البالغ من العمر 49 عاما، الذي يعمل في ورشة لتصليح السيارات في إسطنبول أكبر مدن تركيا ويعيش مع زوجته وطفليه في منزل والده، إن المنتجات الطازجة تكون بعيدة المنال في الغالب بالنسبة لأسرته التي تعيش على المعكرونة والبرغل والبقوليات.وأضاف جيميتشي "كل شيء أصبح مكلفا جدا، لا يمكننا شراء وأكل ما نريد. نشتري فقط ما في إمكاننا حاليا. طفلاي لا يتغذيان بشكل صحيح".وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى عامين مدفوعة باضطرابات كوفيد - 19 وويلات الطقس. وجعلتها صدمات إمداد الحبوب والزيوت تسجل رقما قياسيا في شباط (فبراير) بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، ومرة أخرى في آذار (مارس). فمعاناة ارتفاع أسعار الغذاء تضع الأسواق الناشئة بين المطرقة والسندان.وقفزت معدلات التضخم وزاد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط. قد تكون تركيا أو الأرجنتين، مع تضخم سنوي يبلغ 70 في المائة ونحو 60 في المائة، حالات استثنائية، لكن المعدلات تتكون من رقم في خانة العشرات في دول من البرازيل إلى المجر. وذلك يجعل التضخم في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 8.3 في المائة، يبدو متواضعا بالمقارنة.وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد من الموضوعات الساخنة في الأسواق الناشئة، ما يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات مدنية ويضع صناع السياسات في مأزق بين التدخل بدعم مالي لتخفيف المعاناة عن السكان أو الحفاظ على الموارد المالية الحكومية.وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم، في اختيار السلع المستخدمة لحساب تكلفة المعيشة، في عديد من الدول النامية، وأنه يمثل نحو النصف في دول مثل الهند أو باكستان، وفي المتوسط نحو 40 في المائة في الدول منخفضة الدخل. وأصبح منتجو المواد الغذائية أكثر تحوطا. فقد أعلنت الهند مطلع الأسبوع، فرض حظر على صادرات القمح، بينما أوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل للسيطرة على الأسعار المرتفعة في الداخل في أواخر نيسان (أبريل).وقال مارسيلو كارفالو، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا، إن تضخم الغذاء قد يكون أطول أمدا، كون الحرب في أوكرانيا لا تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغذاء فحسب، لكن إمدادات الأسمدة أيضا.وأضاف كارفالو "هذا موجود ليبقى. الغذاء واضح جدا، عندما يكون هناك تغيير في أسعار المواد الغذائية يتم تضخيم التصور حول التضخم الذي يغذي توقعات التضخم التي لا يتم كبحها بسهولة". بالنسبة لأم إبراهيم، وهي أرملة تبلغ من العمر 60 عاما وبائعة جائلة تبيع الأوشحة أمام مسجد في حي مدينة نصر، الذي تسكنه الطبقة الوسطى في العاصمة المصرية القاهرة، أصبح توفير الطعام لأطفالها الأربعة أكثر صعوبة. وسألت قائلة وهي تضع سلعتها على قطعة قماش "ارتفعت جميع الأسعار، الملابس والخضراوات والدواجن والبيض، ماذا أفعل؟".وشهدت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، ارتفاع التضخم إلى أكثر من 13 في المائة في نيسان (أبريل)، ومن المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع هذا الأسبوع بعد أن خفضت قيمة العملة بنسبة 14 في المائة في منتصف آذار (مارس).ويتعين على صانعي السياسات في الأسواق الناشئة، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة بمئات النقاط الأساسية بشكل تراكمي منذ 2020 للحد من ضغوط الأسعار وضمان علاوة سندات فوق العوائد الأمريكية المتزايدة للمستثمرين، الموازنة بين ترويض التضخم والحفاظ على النمو الهش، في وقت يشهد ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ويتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 4.6 في المائة فقط هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 6.3 في المائة. وتقول بولينا كورديافكو، رئيسة ديون الأسواق الناشئة في بلو باي لإدارة الأصول، إن الحكومات لديها ثلاثة خيارات: تقديم دعم أكبر للمستهلكين أو السماح للأسعار بالارتفاع ومواجهة التضخم والاضطرابات الاجتماعية، أو القيام بشيء ما بين الأمرين.وأضافت كورديافكو "لا توجد حلول سهلة". واتخذت مجموعة من الدول تدابير. فقد رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) لمعالجة انهيار العملة وارتفاع التضخم. وسترفع تشيلي الحد الأدنى للأجور هذا العام أيضا.وتبحث حكومة جنوب إفريقيا ما إذا كانت ستزيد منحة الإعانة الاجتماعية التي تم إطلاقها في 2020 وجعل هذا البرنامج دائما.ويخشى الاقتصاديون أن تواجه الاقتصادات الناشئة موجة جديدة من الاضطرابات على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية. وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن بعض الدول معرضة للخطر.وأضافت "المفارقة في هذه الحرب هي أنه بينما توقع الجميع أن تشهد روسيا أزمة، فإن دول شمال إفريقيا هي في الواقع الأقرب إلى مواجهة حالة طوارئ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية".لكن من المتوقع أن تمتد الضغوط أكثر. فقد قالت شركة استشارات المخاطر "فيريسك مابلكروفت"، الأسبوع الماضي، إن ثلاثة أرباع الدول التي يتوقع أن تكون معرضة لخطر مرتفع أو خطر شديد بحدوث اضطرابات أهلية بحلول الربع الرابع من 2022 هي دول متوسطة الدخل.وقال كارفالو من بنك بي.إن.بي، إن تخفيف ضغوط التضخم من خلال الإنفاق سيأتي بتكلفة مالية قد تؤدي إلى مزيد من المتاعب لاحقا.وأضاف "في الأسواق الناشئة، تغفر الخطايا المالية لكن لا تنسى، على مدى العامين الماضيين، شعر الجميع وكأن لديهم شيكا على بياض فيما يرجع جزئيا إلى أن أسعار الفائدة كانت منخفضة جدا. والآن بعد أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، أصبح الأمر أكثر صعوبة".