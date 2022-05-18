الأسهم السعودية تخسر 225 نقطة بضغط «المصارف» .. امتداد موجة جني الأرباح وارتفاع المكررات

تراجعت الأسهم السعودية 225 نقطة بنحو 1.7 في المائة لتغلق عند 12689 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 32 نقطة بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 1761 نقطة. وجاء الانخفاض بضغط من قطاع البنوك، حيث سجل تراجعا بنحو 3 في المائة تقريبا، وكانت أسهم في القطاع من الأكثر تراجعا في السوق. يأتي التراجع امتدادا لموجة جني الأرباح التي جاءت عندما وصلت السوق إلى مكاسب منذ بداية العام بلغت 23 في المائة في أداء مقارب لأداء العام الماضي بأكمله، وارتفاع المكررات، ما جعل العوائد تتراجع والبدائل الاستثمارية تنافسها. من ناحية فنية، السوق حافظت على متوسط 100 يوم وقلصت نحو ثلث الخسائر، ما يظهر نشاط مشترين قد يمتد في جلسة اليوم، حتى الآن لم تظهر السوق تماسكا كافيا لإيقاف موجة التراجع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12937 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12953 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما الأدنى عند 12575 نقطة فاقدا 2.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 12689 نقطة فاقدا 225 نقطة بنحو 1.7 في المائة، وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 838 مليون ريال لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 30 مليون سهم لتصل إلى 204 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 11 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 451 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 1.2 في المائة. وتصدر المتراجعة "المصارف" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 34 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 856 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عناية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال، يليه سهم "صدر" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 61.70 ريال، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "طباعة وتغليف" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 17.60 ريال، يليه سهم "البلاد" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 45.65 ريال، وحل ثالثا سهم "الرياض" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 35.25 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه سهم أرامكو السعودية بقيمة 706 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 679 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية