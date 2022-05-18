«أبوظبي» تقود بورصات الخليج للارتفاع .. و«التجاري الدولي» يضغط على «المصرية»

قادت بورصة أبوظبي معظم أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع، أمس، تماشيا مع اتجاه الأسهم العالمية، بينما ضغط سهم البنك التجاري الدولي على السوق المصرية. وبحسب "رويترز"، قفز المؤشر الرئيس لبورصة أبوظبي نحو 3 في المائة إلى 9720 نقطة مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بنحو 3.9، وارتفاع سهم "اتصالات" 1.6 في المائة.وقالت مجموعة اتصالات الأسبوع الماضي، إنها اشترت حصة 9.8 في المائة في "فودافون" مقابل 4.4 مليار دولار بعد أيام من قولها إنها تتطلع للتوسع في أسواق جديدة ومجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية.وأغلق المؤشر الرئيس في بورصة دبي على ارتفاع 1.5 في المائة إلى 3469 نقطة مدعوما بصعود سهم "إعمار" 6.9 في المائة.وأعلنت "إعمار"، الجمعة، تسجيل أرباح قياسية في الربع الأول بلغت 2.24 مليار درهم (610 ملايين دولار) مع ارتفاع مبيعات العقارات بنحو 17 في المائة.وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.4 في المائة إلى 12858 نقطة، منهيا موجة هبوط استمرت ثلاث جلسات ومدعوما بصعود سهم البنك التجاري القطري 5.4 في المائة.وزاد مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4163 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1957 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 1.3 في المائة إلى 8639 نقطة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.5 في المائة.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 10.13 مليون جنيه. وبينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 16.16 مليون جنيه، اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 26.29 مليون جنيه.