"إيني" تفتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسي

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة الثلاثاء أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف "غازبروم بنك" لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة "خلال الأيام المقبلة"، امتثالا لطلب موسكو.

وأفادت الشركة العملاقة في بيان وفقا لما نشرت "الفرنسية" أن "واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو" والآلية الجديدة "يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات" التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو.