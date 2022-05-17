تاسي" يهبط 1.75% ويغلق عند أدنى مستوى في شهرين .. و 6 أسهم تقفز بالحد الأعلى

واصلت الأسهم السعودية هبوطها بنهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغط من قطاع البنوك والطاقة لتدفع المؤشر العام لأدنى مستوى في شهرين.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك 6 جلسات من أخر 7 جلسات بالسوق، ليسجل تراجعا بنحو 15.5 في المائة من أعلى مستوى خلال الفترة.

ورغم تراجع السوق من خلال الأسهم القيادية، سجلت اليوم العديد من الأسهم المضاربية مكاسب واسعة، حيث ارتفعت أسهم 6 شركات بالحد الأعلى.

وهبط المؤشر العام بنهاية الجلسة 225 نقطة والتي تعادل 1.7 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12690 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 9.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي وأرامكو وكذلك مصرف الإنماء، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 204.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 451.6 ألف صفقة.

ويأتي هبوط المؤشر العام بقيادة أرامكو السعودية بعد تراجعه 3.1 في المائة، تلاه مصرف الراجحي والمتراجع 4 في المائة ثم بنكي الأهلي والرياض بـ 2.1 و4.6 في المائة على الترتيب.

إلى ذلك، صعدت أسهم 118 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها (صادرات، عناية، صدر، المتحدة للتأمين، الوطنية للتعليم، السعودي الألماني) وبمكاسب بالحد الأعلى.

تلاه أسهم ساكو والإنماء طوكيو بعد تحقيقهما مكاسب تجاوزت 4 في المائة، ثم أسترا الصناعية 3.7 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 81 شركة تصدرها طباعة وتغليف والذي تراجع 4.9 في المائة مسجلا أدنى إغلاق منذ سبتمبر 2020.

كذلك هبط سهم بنك البلاد 4.7 في المائة، فيما انخفض سهم التعاونية 4.4 في المائة، ليسجل أدنى إغلاق منذ مارس 2020.

