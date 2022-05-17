رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

كما هنأ الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، وفقا لـ"واس".

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، راجيين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.