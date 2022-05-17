تحسين جودة التعليم ما بعد كورونا «2 من 2»

تتمثل الخطوة الثانية في التعويض عن فرص التعلم الضائعة من خلال الدروس الخصوصية المستهدفة والتتبع المنتظم لتقدم الطلاب. في بنجلادش، على سبيل المثال، أدى التدريس الفردي أثناء الجائحة إلى تحسين مهارات الطلاب في الحساب بنسبة 33 في المائة، ومحو الأمية باللغة الإنجليزية بنسبة 52 في المائة مقارنة بالطلاب الذين لم يتلقوا الدروس الخصوصية، وكانت المكاسب أكبر بالنسبة للطلاب الفقراء والمتخلفين الذين ينتمون إلى أسر ذات مستوى تعليمي متدن.حتى قبل اندلاع جائحة فيروس كوفيد - 19، أظهرت التجارب العشوائية المضبوطة في الهند وغانا وكينيا، أن البرامج التعليمية التي تطابق التعليم مع مستويات تعلم الطلاب الفردية "بدلا من استخدام منهج دراسي ثابت وموحد" حسنت نتائج الاختبار بشكل كبير. يمكن للتقنيات مثل برنامج MindSpark تخصيص المحتوى التعليمي للطلاب وتقديم تعليم فردي فعال للغاية. أظهرت التجربة أثناء الجائحة أيضا، أن تعبئة العائلات والمجتمعات والمتطوعين لدعم نتائج التعليم يمكن أن تسرع وتيرة تعلم الأطفال.يعد سد الفجوة الرقمية ضروريا أيضا لتحسين فرص التعلم، وبالتالي تحسين فرص حياة الطلاب الفقراء. لقد جعلت الجائحة البنية التحتية الرقمية أكثر مركزية للتعليم والتواصل، ومن المرجح أن ينجح الطلاب المحرومون إذا كانت لديهم القدرة الكافية على الوصول إلى التجهيزات والبرمجيات وأدوات الاتصال التي يحتاجون إليها.من شأن حملات محو الأمية الرقمية أن تستهدف الفتيات، ويمكن للحكومات العمل مع مقدمي خدمات الإنترنت لتوفير ولوج ميسور التكلفة، بما في ذلك من خلال توفير إعانات الدعم. في سريلانكا، أبرمت الحكومة اتفاقية مع مزودي خدمة الإنترنت للسماح للطلاب باستخدام أنظمة إدارة التعلم الجامعية مجانا أثناء إغلاق المدارس، وبالتالي زيادة معدل مشاركة طلاب التعليم العالي في برامج التعلم عبر الإنترنت إلى أكثر من 90 في المائة.يعد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس أمرا بالغ الأهمية أيضا. يمكن أن تقلل برامج التغذية المدرسية والتحويلات النقدية لنفقات التعليم من معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الطلاب المحرومين، وتشجع بعض الطلاب الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة على إعادة التسجيل. قبل اندلاع الجائحة، أدى برنامج التحويلات النقدية المخصص لتعليم الفتيات في بنجلادش، إلى زيادة تعليم المشاركين بأكثر من ثلاثة أعوام في المتوسط.وأخيرا، يتعين على صناع السياسات في آسيا العمل على بناء المرونة والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ في أنظمة التعليم. ستحدث الاضطرابات من جديد. يجب أن تتمتع الدول بالقدرة على الانتقال إلى التعليم عن بعد في غضون فترة وجيزة، ويجب أن يكون الجميع "المعلمون وأولياء الأمور والطلاب والإداريون" على استعداد للقيام بذلك. ومن الممكن دمج الابتكارات التعليمية الناجمة عن عمليات إغلاق المدارس لمكافحة الجائحة، مثل تدريس الطلاب عبر الهاتف، في المناهج الدراسية العادية لإعداد الطلاب للتوقف التالي عن الدراسة حضوريا.إن الاختيار واضح للغاية. يمكننا ترك جيل من الطلاب الآسيويين يتخلف أكثر عن الركب ويدفع ثمن فرص التعلم المفقودة، كما يمكننا ضمان حصول جميع الطلاب على التعليم الذي يحتاجون إليه. إن مساعدة شباب اليوم على تحقيق إمكاناتهم هو أضمن طريقة لإيجاد منطقة أكثر إنصافا وازدهارا للجميع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2022.