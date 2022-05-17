وزير الطاقة: السعودية في طريقها لرفع الإنتاج إلى 13.4 مليون برميل يوميا بحلول 2027

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن المملكة في طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية 2026 أو بداية 2027.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في البحرين، أنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق إلى ذلك، مشيرا إلى أن جميع استثمارات أنشطة المنبع ستتركز محليا لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب "رويترز"، بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر "ليس لدينا أموال نضيعها في أي مكان آخر"، مضيفا أن الإنتاج يمكن أن يصل إلى ما بين 13.2 و 13.4 مليون برميل يوميا، مضيفا "لا نبحث استثمارات في أنشطة المنبع لأرامكو في الخارج لتنفيذها كثيرا من أنشطة المصب".

وفيما يتعلق بغاز الميثان، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه لا توجد خطط سعودية لتصدير الميثان وسيتم استهلاك كل الإنتاج محليا، لافتا إلى أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا سيتيح مليون برميل يوميا من النفط للتصدير.

وألمح إلى أن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها، لافتا إلى عدم وجود طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي، مضيفا "نشجع صناع السياسة على أن يخرجوا ويقولوا نحتاج إلى الاستثمارات في النفط والغاز".

وبشأن حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في منطقة مشتركة مع الكويت الغنية بالطاقة، أكد الوزير أن الدولتين تمضيان في تطويره.

وأضاف أن "السعودية والكويت ترغبان في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد".

من جانبه، ذكر إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي في المؤتمر، أن أوبك بحثت مشروع القانون في اجتماعاتها الدورية، مضيفا "نجري نقاشا داخليا بشأن ذلك وليس لدينا رد حتى الآن".

وقال عبدالجبار كذلك إن طاقة إنتاج النفط الراهنة للعراق تبلغ 4.9 مليون برميل يوميا وستبلغ خمسة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج داخل أوبك، يعتزم زيادة طاقته الإنتاجية إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2027.