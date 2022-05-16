"اتصالات" الإماراتية تصبح أكبر مستثمر في "فودافون" البريطانية بعد شراءها 9.8%

ارتفعت أسهم "فودافون" الاثنين بعدما أكدت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة أن مجموعة "اتصالات" (أو "إي أند" e&) الإماراتية باتت أكبر مستثمر فيها.

وأعلنت "فودافون" في بيان أن المجموعة التي تملك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية فيها اشترت 9,8 في المئة من الشركة البريطانية.

وأدت الأنباء إلى ارتفاع أسهم "فودافون" بنسبة 2,4 في المئة لتسجّل 120,7 بنس بحدود منتصف اليوم على مؤشر "فوتسي-100" الذي كان ثابتا بشكل عام.

وأعلنت الشركة الإماراتية السبت أنها اشترت 2,766 مليارا من أسهم "فودافون" لقاء مبلغ قدره 4,4 مليارات دولار (4,2 مليار يورو).

لكنها شددت على أنها لن تطلق عملية للسيطرة على الشركة.

وقالت في بيان إن "إي أند" "تخطط لأن تكون مساهما داعما على المدى الطويل في +فودافون+، ولا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة الشركة أو فريق الإدارة".

وأضافت أنه "ليس لدى "إي أند" أي نية لتقديم عرض استحواذ لمجموعة +فودافون+".

وقررت المجموعة الإماراتية الاستثمار في "فودافون" "بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية"، بحسب ما أعلنت.

بدورها، أكدت "فودافون" الاثنين أنها "تتطلع لبناء علاقة طويلة الأمد مع اتصالات".

