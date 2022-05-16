مدرب مانشستر يونايتد الجديد يأمل في بقاء رونالدو

أبدى الهولندي ايريك تن هاج، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمله في بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، حيث أشاد بالمهاجم المخضرم خلال حوار مع صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية نشر اليوم الاثنين. وقال تن هاج: "رونالدو عملاق، أتطلع للعمل معه وأثق في أنه لازال طموحا للغاية".

وأضاف: "بالطبع أتمنى الإبقاء عليه، كان مهما جدا لمانشستر يونايتد هذا العام وقدم احصائيات رائعة". ويمتد عقد رونالدو (37 عاما) حتى عام 2023، لكن الشكوك حامت حول بقائه من عدمه بعد موسم صعب أنهاه الفريق في المركز السادس، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كما أنه لم يؤكد حتى الآن تأهله لمسابقة الدوري الأوروبي.

لكن النجم البرتغالي أبدى استعداده للبقاء، بعدما قال في حوار مع مجلة النادي، إنه يتمنى الأفضل لتن هاج، موضحا أن الفريق سيفوز بالبطولات الموسم المقبل. وودع تن هاج، اليوم الاثنين، فريق أياكس قبل الموعد الختامي في 30 حزيران / يونيو المقبل، حيث كان مسؤولا عن الفريق لمدة أربعة أعوام، حيث فاز الفريق بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرتين كما وصل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وسيبدأ تن هاج مسيرته في مانشستر يونايتد بالشكل الصحيح يوم غدا الثلاثاء قائلا: "هذا ضروري لأن هناك العديد من الأشياء التي يجب تسويتها استعدادا للموسم الجديد".