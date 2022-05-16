مصر تضع الخطوط العريضة لخطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة

حددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد (15 مايو أيار) إنه يستهدف في السنوات الثلاث القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد من حوالي 30 بالمئة في الوقت الحالي.

وأضاف في مؤتمر صحفي "فيه قطاعات الدولة المصرية حتتخارج منها في خلال 3 سنين، هي حاليا إحنا موجودين فيها وحنتخارج. وفيه قطاعات حنستمر ولكن حنقلل نسبتنا. وفيه قطاعات لازم نستمر فيها لأنها قطاعات محورية وتخص الدولة المصرية".

وأردف "إحنا النهارده، إذا كانت آخر سنة كان نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات 30 في المئة والدولة 70 في المئة، إحنا بنستهدف في الثلاث سنين الجاية إنه يُرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص، يبقى 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المُنفذة".

وبحسب "رويترز" أوضح أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.

وقال مدبولي إنه سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديدا للأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيا.

وقال مدبولي "إحنا بنستهدف إنه يبقى فيه تسييل أو إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار في الأربع سنين القادمة حتُطرح للشراكة مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي. السنة دي اللي هم العشرة مليار بتوع السنة دي إحنا حددنا بالفعل تسعة مليار منهم بالفعل وباديين خطوات التنفيذ علشان تسييل هذه الأصول في خلال الفترة دي. وحددنا كمان 15 مليار دولار بصورة فورية حنبدأ نشتغل عليهم، يبقى كده الاثنين دول مع بعض يعني يفوقوا المستهدف لأول سنتين".

ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في عشر شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش.

وفيما يتعلق بالمجالات التي ستُتاح لمشاركة القطاع الخاص قال مدبولي "دي حتبقى في المجالات اللي موجودة قدام حضراتكم، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أصول عقارية، مشروعات تحلية مياه، مشروعات في قطاعات الاتصالات، وفي قطاع التعليم وفي القطاع البنكي والبنوك والمصارف، كل دي حتطرح وتُستخدم كنسب منها في هذه المشروعات".

وفيما يتعلق بإجمالي الدين، قال مدبولي للصحفيين إن خطة الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة تتضمن خفض هذا الدين من نحو 86 بالمئة إلى 75 بالمئة، أي أن يكون الدين بالنسبة للناتج (المحلي الإجمالي) أقل من 75 بالمئة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة إلى خمسة بالمئة من 6.2 بالمئة.