تراجع أغلب بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

تخلت البورصة السعودية عن مكاسبها السابقة لتغلق على انخفاض اليوم الاثنين، مع تضرر معنويات المستثمرين من عمليات بيع الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجعت بورصات الخليج الأسبوع الماضي فيما يعكس قلق المستثمرين من تسارع ارتفاع التضخم الذي سيدفع إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة ويهدد النمو الاقتصادي العالمي.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.8 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 3.7 بالمئة وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي 4.5 بالمئة.

لكن سهم أرامكو ارتفع 0.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول بنحو 82 بالمئة تماشيا مع توقعات المحللين.

وأنهى خام برنت الربع الأول من العام مرتفعا بنحو 70 بالمئة إلى 107.91 دولار للبرميل.

ونزل مؤشر البورصة القطرية 1.6 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري القطري 6.2 بالمئة ومصرف الريان 4.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.7 بالمئة.

