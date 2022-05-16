انسحاب الصين يفتح الباب أمام دولة عربية لإستضافة كأس آسيا 2023

قد يتسبب انسحاب الصين من استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، في الانتقال إلى دول الخليج العربي، حيث تتوفر البنية التحتية والرغبة في متابعة الأحداث الكبرى بشكل يجعلها نقطة جذب للبطولات الدولية.

وكان من المخطط إقامة كأس آسيا في 10 مدن خلال يونيو ويوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا، لكن الصين اعتذرت بسبب "الظروف الاستثنائية المتعلقة بالجائحة"، وفقا لبيان من الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيعلن عن مكان إقامة البطولة في وقت لاحق، لكن دون الكشف عن أي تفاصيل مع الرفض في التعليق لرويترز بشكل فوري على الأمر، ويكتنف الغموض العديد من الدول الآسيوية بخصوص الخطوات المقبلة.

وقال اتحاد كوريا "هذا موقف غير معتاد بعض الشيء، ولا يوجد عملية محددة نعلمها عن كيفية سير الأمور، نعرف فقط أن الصين انسحبت"، وأمام الاتحاد الآسيوي القليل من الوقت لدراسة البدائل، وربما لا يملك وفرة في الدول المتقدمة.

ورفض اتحاد أستراليا التعليق على إمكانية التقدم بطلب لاستضافة البطولة بدلا من الصين، لكنه أشار إلى وجود جدول مزدحم في 2023 في ظل المشاركة في استضافة كأس العالم للسيدات مع نيوزيلندا والتي تنطلق في 20 يوليو.

وقال اتحاد الهند، الذي تستضيف بلاده كأس آسيا للسيدات 2022، إن بلاده سينصب تركيزها على محاولة استضافة بطولة 2027، ولا توجد رغبة في استضافة نسخة 2023.

ولم يصدر تعليق من كوريا، التي خسرت أمام الصين عرض استضافة كأس آسيا 2023، على استضافة المسابقة القارية، لكنها قالت إنها ستتناقش بشكل أكبر مع السلطات المحلية.

وقال الاتحاد الكوري "بشكل أساسي، فإن استضافة بطولة دولية .. تتطلب أولا مناقشات مع الحكومة والسلطات المحلية، لكننا لم نسمع أو نعقد أي مناقشات بعد".

وإلى جانب الهند، فقد عبرت قطر بطلة آسيا والسعودية وإيران، عن رغبتها في التقدم بملفات لاستضافة نسخة 2027.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022 بدءا من 21 نوفمبر، في ملاعب شيدت خصيصا لها، وربما تمثل الاختيار المثالي لاستضافة كأس آسيا بعد أن نظمت البطولة في 1988 و 2011.

وربما يكون الموعد مبكرا جدا بالنسبة للسعودية، التي دخلت بقوة سوق استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات الماضية، ويتضمن ملف السعودية لاستضافة نسخة 2027 بناء 3 ملاعب جديدة وتجديد 3 ملاعب أخرى وزيادة سعتها.

وربما تتسبب درجات الحرارة العالية خلال الصيف في الخليج العربي في طلب قطر والسعودية، من الاتحاد الآسيوي تأجيل البطولة عدة أشهر لتقام في وقت مبكر من 2024.

وإذا لم تظهر بدائل واضحة لاستضافة البطولة، فإن الاتحاد الآسيوي ربما يعيد المسابقة إلى الخليج العربي بعد 4 سنوات من إقامة نسخة 2019 في الإمارات.