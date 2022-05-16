هيئة المقاولين : على المواطنين المقبلين على البناء استخدام العقود النموذجية الإلكترونية

أكدت الهيئة السعودية للمقاولين، أهمية استخدام المواطنين المقبلين على البناء والمقاولين، العقود النموذجية الإلكترونية، التي من شأنها توثيق العلاقه التعاقدية، وتقلل الخلافات وتحافظ على حقوق المتعاقدين، وتسهم في إيجاد آلية لفض النزاعات في حال حدوثها وتقلل من تعثر المشاريع.

وبينت أنها تلقت العديد من الشكاوي والاتصالات من المواطينن ملاك المشاريع والمقاولين، لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام (العقود النموذجية)، التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف ومتاحة على (مقاول) مجانا، وتتيح للمواطنين التعاقد مع المقاولين المسجلين في الهيئة، وتتميز بشموليتها واحتوائها على أهم البنود القانونية والفنية والشروط الخاصة، لضمان وحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع، وتسهم برفع جودة تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، ومراعاة تنفيذ العمل بالمواد المطلوبة، والتسليم في المواعيد المحددة والحد من النزاعات في مجال البناء والتشييد.