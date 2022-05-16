الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف

تراجعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 في المائة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير مسجلة 1786.60 دولار للأوقية. وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

وبحسب (رويترز) رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 21.02 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 934.16 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1918.59