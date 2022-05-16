مع عودة الضغوط البيعية لقطاع البنوك .. "تاسي" يعكس اتجاهه ويهبط 150 نقطة

عكست الأسهم السعودية خلال تداولات جلسة اليوم الاثنين، اتجاهها للتحول للمنقطة الحمراء، بعدما سجلت مكاسب تجاوزت 130 نقطة، وسط ضغوط بيعيه على قطاع البنوك بشكل رئيسي.

ويتداول المؤشر العام خلال منتصف التعاملات على تراجع بـ 150 نقطة تعادل 1.1 في المائة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 13000 نقطة.

ويأتي هبوط المؤشر العام بقيادة سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي، المتراجعان بـ 3 في المائة لكل منهما ، بينما تراجع سهم "اس تي سي" بـ 2.2 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 43 شركة باللون الأخضر، و 160 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 9 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول أثناء التعاملات عند 4.6 مليار ريال، في حين يتصدر سهم "الصادرات" المكاسب في السوق بعد ارتفاعه بالحد الأعلى 10 في المائة، ليستمر السهم بقفزاته القوية وللجلسة الثالثة على التوالي.