خفض توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 2.7% ورفع توقعات التضخم إلى 6.1%

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2,7%، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3,5 نقطة إلى 6,1%، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان وفقا للفرنسية: "ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولًا وفقًا لذلك العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية".

