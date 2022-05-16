ألمانيا: نأمل أن تنتهي الحرب حتى تتمكن أوكرانيا من زيادة صادرات القمح

أعرب وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من تصدير المزيد من القمح مرة أخرى بعد انتهاء الحرب.

وقال إنه لنبأ جيد أن الجيش الأوكراني شق طريقه عائدا إلى الحدود مع روسيا.

وكان مقطع فيديو أظهر وصول كتيبة أوكرانية إلى الحدود الروسية في محيط مدينة خاركيف شمالي أوكرانيا.

وأوضح أوزدمير أنه لا يوجد حاليا سوى ثاني أو ثالث أفضل الحلول لتصدير القمح الأوكراني، وهي النقل عبر الطرق أو السكك الحديدية أو الأنهار.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود لديها الميناء الأوكراني الوحيد الذي لم تدمره روسيا أو تستولي عليه حتى الآن، إلا أنه حتى هذه الإمكانية الأخيرة للتصدير البحري محجوبة أيضا، وقال أوزدمير: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، فهذا سيساعدنا".

