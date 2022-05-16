الأسهم السعودية تصعد 2.4 % بدعم «المصارف» .. والسيولة عند 6.8 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع 313 نقطة بنحو 2.45 في المائة لتغلق عند 13149 نقطة بدعم من معظم القطاعات والأسهم، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 47 نقطة بنحو 2.6 في المائة، ليغلق عند 1833 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق، حيث أشير إلى اتجاه السوق للتماسك بعدما وصلت لمستويات قريبة من 12810 نقاط. وعادت المصارف لقيادة السوق للارتفاع بعدما سجلت أسبوعا سيئا متراجعة بنحو 10 في المائة، والارتداد لم يكن كافيا لاستعادة الأداء فوق المتوسطات 50 يوما و20 يوما، وستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية، بينما الدعم عند 12835 نقطة، وتحتاج السوق إلى العودة فوق مستويات 13415 نقطة لاستعادة الزخم الإيجابي للوصول إلى مستويات جديدة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13017 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 13211 نقطة رابحا 2.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشرعند 13149 نقطة رابحا 313 نقطة بنحو 2.45 في المائة. وتراجعت السيولة 33 في المائة بنحو 3.4 مليار ريال لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 68 مليون سهم لتصل إلى 141 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 33 في المائة بنحو 162 ألف صفقة لتصل إلى 323 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.1 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.46 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 3.9 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 3.2 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 2.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 826 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 66.60 ريال، يليه سهم "الرياض" بنحو 7.7 في المائة، ليغلق عند 37.90 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 77.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الكثيري" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 59.50 ريال، يليه سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنحو 3.5 في المائة، ليغلق عند 11.42 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" بنحو 3.3 في المائة، ليغلق عند 25.15 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 962 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 686 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 426 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية