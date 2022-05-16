الاقتصاد الكوري يواجه 3 ضغوط .. الحرب والتشديد النقدي وارتفاع التضخم

قال تشو كيونج-هو، وزير المالية الكوري الجنوبي، "إن الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة سيعطي الأولوية القصوى لتحقيق استقرار في الأسعار المتزايدة، مثل أسعار الدقيق والديزل".ووفقا لـ"الألمانية"، قال في تصريحات أمس، "إن الحكومة ستضع تدابير لدفع استقرار الأسعار من خلال المشاورات مع الوكالات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن".وأوضح أن كوريا الجنوبية تقف في مرحلة خطيرة وعاجلة، حيث تؤثر حرب أوكرانيا المطولة وسياسات التشديد النقدي في الاقتصادات الرئيسة والضغوط التضخمية المرتفعة على الاقتصاد المحلي.وأكد أن الحكومة ستركز في البداية على استقرار أسعار الدقيق والديزل وغيرهما للمساعدة على خفض أسعار المستهلك في البلاد، بعد أن ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 13 عاما في نيسان (أبريل).وأضاف أن "الارتفاع الأخير في الأسعار يرجع أساسا إلى الظروف الخارجية، ولهذا، تحتاج الحكومة إلى التركيز على إدارة المخاطر الخارجية"، مشددا على أنها تراقب الوضع الاقتصادي الشامل في الوقت الفعلي بما في ذلك الاقتصاد الحقيقي وتسعى إلى وضع تدابير استجابة استباقية مضادة.وقد أظهرت بيانات صناعية الأربعاء أن سعر الديزل في البلاد تجاوز سعر البنزين للمرة الأولى منذ 14 عاما بسبب شح الإمدادات العالمية الناجم عن حرب أوكرانيا والتخفيضات الأخيرة في ضريبة الوقود.ونما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام، في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون والغموض الناجم عن الحرب الروسية.وأظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع 0.7 في المائة خلال الربع الممتد من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) الماضيين.وكان الاقتصاد قد نما 1.2 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما تباطأ نمو الاقتصاد على أساس ربعي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب تفشي متحور أوميكرون.وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي مطلع هذا العام بلغ 621 ألفا و178 حالة في 17 آذار (مارس) الماضي.وأدى الانتشار السريع للفيروس إلى ابتعاد المواطنين عن الأنشطة الخارجية، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق. وانكمش إنفاق المستهلكين 0.5 في المائة، على أساس ربعي خلال الربع الأول، حيث تراجع الإنفاق على الترفيه والنقل والمطاعم.وانخفض الاستثمار في قطاع البناء 2.4 في المائة، والاستثمار في المنشآت 4 في المائة خلال الربع الأول.