أرباح أرامكو 11 ضعف أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط خلفها في العالم خلال الربع الأول 2022، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 1056 في المائة (نحو 11 ضعفا) مسجلة 39.5 مليار دولار (148 مليار ريال).

وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح للشركات الخمس مجتمعة 3.4 مليار دولار.

جاء ذلك بسبب خسائر قيمتها 20.4 مليار دولار تكبدتها شركة بي بي البريطانية بسبب تخليها عن حصتها في شركة روسنفت الروسية اعتراضا على الحرب الروسية - الأوكرانية، لكن في حال تم استثناء هذه الخسارة تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا بـ6.2 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 5.5 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و6.3 مليار دولار لشركة شيفرون، و4.9 مليار دولار لشركة توتال، و7.1 مليار دولار لشركة شل، وخسارة 20.4 مليار دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها (شركة إكسون موبيل) خلال العام الماضي بنسبة 620 في المائة. بينما وصل الفارق إلى أكثر من 698 في المائة عند مقارنتها بنتائج شركة توتال.

واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات نتيجة لعودة الطلب الناتج عن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير في 2020 في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.





أكبر شركات العالم ربحية

احتلت شركة أرامكو السعودية، صدارة الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، يأتي ذلك مع استفادة شركات النفط والطاقة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة المبيعات.

جاء في القائمة خلف "أرامكو"، البالغة أرباحها 39.5 مليار دولار، شركة أبل الشهيرة بهواتف الأيفون بأرباح 25 مليار دولار، ما يعني أن أرباح عملاق النفط السعودي تعادل 1.6 مرة ربحية "أبل" أو أنها أعلى منها بنسبة 58 في المائة.

ثالثا شركة مايكروسوفت بأرباح قيمتها 16.7 مليار دولار، ورابعا شركة ألفابت "جوجل" أشهر محرك بحث في العالم 16.4 مليار دولار، خامسا شركة سامسونج للإلكترونيات "كوريا الجنوبية" 10.6 مليار دولار.

في المركز السادس جاء بنك جي بي مورجان الأمريكي 8.3 مليار دولار، ثم شركة إنتل 8.1 مليار دولار، وشركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك "ميتا" بأرباح 7.5 مليار دولار.

تاسعا شركة الطاقة الشهيرة "شل" وبنك أوف أمريكا بـ7.1 مليار دولار لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات الكبرى لم تعلن نتائج الربع الأول حتى الآن لذا لم تدخل القائمة، منها شركة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الشهير في الأسهم وارن بافيت، وتنسنت وعلي بابا وتايون لأشباه الموصلات وتويوتا.







وحدة التقارير الاقتصادية