ارتفاع حصة اليوان الصيني في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد إلى 12.28 %

ارتفعت حصة اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من 10.92 في المائة إلى 12.28 في المائة، بحسب بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أمس.

وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي، التي يمكن استبدالها بين الحكومات بعملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة.

وفي 2016، أدرج صندوق النقد الدولي اليوان في سلته لحقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار، اليورو، الين الياباني، والجنيه الاسترليني، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

في الوقت الحاضر، يحتل اليوان الصيني المرتبة الثالثة من حيث الثقل في سلة حقوق السحب الخاصة، بعد الدولار الأمريكي واليورو. وستدخل سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من آب (أغسطس) من هذا العام.

وذكر بنك الشعب الصيني، أن الصين ستواصل دفع إصلاح وانفتاح السوق المالية، من أجل إيجاد بيئة أفضل للمستثمرين الخارجيين.

وفي سياق الشأن الصيني، أظهرت بيانات رسمية، أن أسعار معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها الحكومة انخفضت في أوائل أيار (مايو) مقارنة بأواخر نيسان (أبريل) من هذا العام.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، من بين 50 سلعة أساسية ترصدها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة، والبنزين، الفحم، والأسمدة، وبعض المنتجات الزراعية التي تستخدم أساسا في التجهيز، ارتفعت أسعار 22 سلعة، وانخفضت أسعار 27 سلعة، وظل سعر سلعة واحدة دون تغيير.

ويتم نشر البيانات كل عشرة أيام وتستند إلى مسح لما يقرب من 2000 من تجار الجملة والموزعين في 31 منطقة على مستوى المقاطعة.

وسجل قطاع النقل الصيني انخفاضا حادا في رحلات الركاب لشبكات النقل في السكك الحديد في المناطق الحضرية في البلاد الشهر الماضي.

وأشارت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل أمس، إلى أن خطوط النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية في البلاد سجلت 1.29 مليار رحلة ركاب في نيسان (أبريل) الماضي، بانخفاض 41.1 في المائة على أساس سنوي.

أما على أساس سنوي، فانخفض الحجم 19.4 في المائة أو بمقدار 310 ملايين رحلة ركاب.

وقالت الوزارة إنه حتى نيسان (أبريل) الماضي، كانت الصين قد وضعت 275 خطا للنقل بالسكك الحديد في المناطق الحضرية قيد التشغيل في 51 مدينة، ليبلغ إجمالي طول شبكات النقل بالسكك الحديد في المناطق الحضرية 8904 كيلومترات.

إلى ذلك، تجاوز الدخل التشغيلي لقطاع التوصيل السريع بالصين 1 تريليون يوان "نحو 147.3 مليار دولار" لأول مرة في العام الماضي، بحسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للبريد أمس.

وأشارت نتائج التقرير المذكور إلى أن الدخل التشغيلي للقطاع بلغ 1.03 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة 17.5 في المائة عن العام الأسبق 2020.

وتابع التقرير أنه تم التعامل مع إجمالي 108.3 مليار طرد من قبل شركات التوصيل السريع في البلاد، بزيادة 29.9 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الهيئة إن قطاع التوصيل السريع في الصين حافظ على زخم النمو السريع العام الماضي على الرغم من تأثير وباء كوفيد - 19، مع استمرار السوق في التوسع.

وبلغ مؤشر تنمية التوصيل السريع في الصين 1571.5 في العام الماضي، بزيادة 24.8 في المائة على أساس سنوي، طبقا للتقرير.

وارتفعت المؤشرات الفرعية لنطاق التنمية، وجودة الخدمة، وشعبية التنمية، بنسب 27.5 في المائة و0.4 في المائة و14.1 في المائة عن العام السابق، على الترتيب.

ويعكس مؤشر التنمية، الذي تم تجميعه على أساس البيانات الواردة من خدمات التوصيل السريع التشغيلية لشركات الخدمات اللوجستية الكبرى، الأنشطة والاتجاهات التجارية العامة في قطاع التوصيل السريع في البلاد.

وقالت وزارة النقل في بيان أمس، هناك انخفاض في عدد الطلبات لدى شركات استدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت في الصين خلال نيسان (أبريل) الماضي، حيث إن تجدد انتشار حالات كوفيد - 19 أثر في عمليات الشركات ورغبة الناس في السفر.

وقالت الوزارة إن شركات استدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت تلقت 476 مليون طلب في نيسان (أبريل)، بانخفاض 11.6 في المائة على أساس شهري.

ومن بين أكبر عشرة مزودي خدمة استدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت من حيث حجم الطلب، أبلغ ثمانية عن تراجع في الطلبات الشهر الماضي، بينما سجل اثنان فقط زيادة.

وحتى نهاية الشهر الماضي، تم منح ما إجماليه 270 شركة لاستدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت الإذن بالعمل في الصين، بزيادة قدرها ثلاث شركات عن نهاية آذار (مارس) من هذا العام، حسبما أوضحت البيانات المذكورة.

وأظهرت نتائج بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لآلات البناء، زيادة حادة في صادرات كبار مصنعي الحفارات في الصين، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت الجمعية أنه وخلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) الماضيين، زادت صادرات 26 شركة رائدة في تصنيع الحفارات في الصين 78.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 33791 وحدة.

وأشارت البيانات إلى تراجع المبيعات المحلية للمعدات 56.1 في المائة عن 2021، لتصل إلى 67918 وحدة خلال هذه الفترة.

والشهر الماضي وحده، وصلت صادرات الحفارات إلى 8502 وحدة، بزيادة 55.2 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت المبيعات المحلية للحفارات 61 في المائة عن العام الماضي إلى 16032 وحدة.