أسواق النفط تحتاج إلى محفزات لتحقيق اتجاه صعودي أكثر استدامة

توقع محللون نفطيون استمرار مكاسب الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعد ختام الأسبوع الماضي على صعود بنحو 4 في المائة بسبب التفاؤل بتخفيف الصين لقيود إغلاق الجائحة، إضافة إلى توقعات تقلص الإمدادات بسبب الحظر، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

وتلقت الأسعار دعما من انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي ومن تعثر بعض منتجي "أوبك +" في الوفاء بحصص الزيادة المطلوبة في الإنتاج خاصة روسيا وأنجولا ونيجيريا.

ويقول لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن معنويات السوق هبطت نسبيا مع قيام كل من وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" بخفض توقعات الطلب، ولكن في المقابل، ما زال الغموض يحيط بالعرض، خاصة في ضوء أن مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي لا يحرز تقدما يذكر في المرحلة الراهنة.

وأشار المختصون إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام بشكل حاد وسط مؤشرات أولية على التعافي في الأسواق المالية، التي كانت قد شهدت عمليات بيع مكثفة في الأسبوع الماضي بسبب مخاطر النمو العالمي والضغوط التضخمية المتزايدة في حين استمرت مخاوف العرض في إضعاف أسواق النفط.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش إيه" لخدمات الطاقة إن أسعار النفط الخام على الأرجح ستواصل مسارها الصعودي خلال الأسبوع الجاري بفعل التفاؤل بالإجراءات الصينية لتخفيف قيود الإغلاق علاوة على تقلص الإمدادات الروسية في ضوء العقوبات الأوروبية المرتقبة ومخاوف التجار من الدخول في صفقات لشراء النفط الروسي في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أنه بشكل عام يمكن القول إن الأسواق قد تحتاج إلى محفز إغاثة من أجل تحقيق اتجاه صعودي أكثر استدامة، حيث لا يزال وضع الفيروس في الصين تحت المراقبة عن كثب إضافة إلى اتساع مخاطر النمو الاقتصادي العالمي.

ومن جانبه، يقول دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية إن حالة الترقب في سوق النفط الخام مستمرة وقد تدفع إلى مزيد من التقلبات السعرية، حيث انخفضت شهية الاستثمار في الأصول الخطرة وسط مخاوف من الركود ومن بيانات التضخم التي لا تزال مرتفعة.

ولفت إلى أن الطلب العالمي يواجه صعوبات في ظل التضخم والإغلاق الصيني، حيث أظهر أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك أن مجموعة "أوبك +" خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط لـ 2022 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 100.29 مليون برميل يوميا، كما خفضت "أوبك" أيضا توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لـ 2022 إلى 3.5 في المائة بدلا من 3.9 في المائة، بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وروسيا ومنطقة اليورو واليابان والصين والهند والبرازيل.

ويرى بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة أن قطاعا كبيرا من التحليلات في سوق النفط الخام ترجح أن تعاني الأسواق نقصا حادا في المعروض النفطي للفترة المتبقية من هذا العام، ما يحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار، موضحا أن مخزونات المنتجات النفطية تتراجع بشكل حاد قبل موسم الصيف، الذي يشهد عادة طلبا قويا على الوقود، خاصة في موسم القيادة الأمريكي.

ونوه إلى أن استمرار المجر وسلوفاكيا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الخام الروسية يعطل القرار الأوروبي، الذي يحتاج إلى موافقة جماعية للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد، كما يقلل من خطر حدوث اضطراب حاد في الإمدادات.

أما أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية فتقول إن المكاسب السعرية الواسعة، التي حدثت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ربما لن تتكرر، حيث تقلصت المخاوف نسبيا، مشيرة إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، الذي رأى أن تباطؤ نمو الطلب وزيادة الإنتاج من اقتصادات النفط الرئيسة الأخرى سيساعدان في التغلب على تأثير العقوبات وبمعنى آخر قد لا يحدث عجز في الإمدادات.

وتوقعت أن تؤدي الكميات المتزايدة باطراد من "أوبك +" في الشرق الأوسط والولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب إلى تفادي حدوث عجز حاد في الإمدادات حتى في ظل تعطل الإمدادات الروسية، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان طاقة احتياطية كبيرة، ولكن كلاهما لا يخطط حاليا لتعويض البراميل الروسية المفقودة.

ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، الجمعة، حيث قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وبدا أن الصين مستعدة لتخفيف قيود الوباء، ويخشى المستثمرون من تقلص الإمدادات إذا حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.8 في المائة، لتبلغ في التسوية 111.55 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس 4.1 في المائة، ليستقر عند 110.49 دولار. وكان هذا أعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 25 آذار (مارس) وثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي، بينما انخفض خام برنت للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد انخفاض المخزونات الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.

وقال نادي السيارات AAA إن الأسعار الأمريكية في المضخة ارتفعت إلى مستويات قياسية الجمعة عند 4.43 دولار للجالون للبنزين و5.56 دولار للديزل.

وكانت أسعار النفط متقلبة، مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي قد يشح الإمدادات، لكن تحت ضغط المخاوف من أن تفشي جائحة كورونا يمكن أن يخفض الطلب العالمي.

قال لويز ديكسون، محلل في "ريستاد إنرجي" إن حظر الاتحاد الأوروبي، إذا تم تطبيقه بالكامل، قد يأخذ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي، ما يحول في نهاية المطاف تدفقات التجارة العالمية، ويؤدي إلى ذعر السوق وتقلب الأسعار الشديد".

وهذا الأسبوع، فرضت موسكو عقوبات على عديد من شركات الطاقة الأوروبية، ما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات. وفي الصين، تعهدت السلطات بدعم الاقتصاد، وقال مسؤولو المدينة إن شنغهاي ستبدأ في تخفيف قيود فيروس كورونا، وفتح المتاجر هذا الشهر.

وأدى الضغط على أسعار النفط خلال الأسبوع، إلى دفع التضخم وارتفاع الأسعار بالدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما تقريبا مقابل سلة من العملات الرئيسة، ما جعل النفط أكثر تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه تم إحراز تقدم كاف لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران، وقال محللون إن اتفاقا مع إيران قد يضيف مليون برميل أخرى من إمدادات النفط للسوق.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة بمقدار تسع هذا الأسبوع، إضافة إلى سبع زيادات في الأسبوع السابق. وأشار تقرير "بيكر هيوز" الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر الأمريكية إلى ارتفاع إجمالي عدد الحفارات إلى 714 هذا الأسبوع - 261 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021 وأعلى عدد منذ أبريل 2020، وقد انتعش الحفر بشكل كبير منذ الغزو الروسي، مضيفا 64 منصة خلال هذا الإطار الزمني.

ولفت إلى ارتفاع الحفارات النفطية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمقدار ستة حفارات إلى 563، في حين ارتفعت منصات الغاز بمقدار ثلاثة إلى 149 وبقيت منصات متنوعة على حالها عند 2.

ونوه إلى بقاء عدد الحفارات في حوض بيرميان على حاله هذا الأسبوع عند 335 بينما ارتفع عدد الحفارات في إيجل فورد بمقدار 1 وعلى الرغم من ركود هذا الأسبوع وحققت منصات بيرميان مكاسب كبيرة منذ الانخفاض الحاد في 2020 بعد إغلاق Covid-19 وما تلاه من تدمير الطلب، حيث يتعافى 186 في المائة من المستوى المنخفض البالغ 117 منصة في أغسطس 2020 إلى 335 منصة الآن.

وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام لأول مرة في 13 أسبوعا للأسبوع المنتهي في السادس من أيار (مايو) إلى 11.8 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة، وهو مجرد زيادة 200 ألف برميل يوميا منذ الحرب الروسية.