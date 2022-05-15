فائض ميزانية السعودية للربع الأول أعلى 155 % عن المقدر

حققت الميزانية السعودية فائضا قيمته 57.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل عجز بـ7.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة المالية، يعد الفائض المحقق في الربع الأول 2022 أعلى 155 في المائة عما كان مقدرا.

كانت الحكومة السعودية قد قدرت موازنة 2022 بفائض 90 مليار ريال، أي بمتوسط 22.5 مليار ريال ربعيا.

يشير ذلك إلى أن الفائض للعام كاملا سيتجاوز المقدر خلال 2022 بشكل كبير في حال إستمرار ارتفاع أسعار النفط.