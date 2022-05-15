"بيتكوين " ترتفع 2.7 % إلى 30 ألفا و138 دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 2.7 % إلى 30 ألفا و138 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرج" اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 4 %، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و331 دولار و30 ألفا و511 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 56% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 2.8 % من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 35 % حتى الآن هذا العام.